Українка Цуренко не пішла по стопах Світоліної і вилетіла у 3-му раунді Вімблдону

Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла подолати бар'єр 3-го раунду Вімблдону. У двох сетах друга ракетка України поступилася словачці Магдалені Рибаріковій.

Рибарікова стала однією з сенсацій першого тижня Вімблдонського турніру. Вже у другому колі Рибарікова вибила з боротьби 3-ю ракетку світу Кароліну Плішкову.

Цуренко та Рибарікова добре знайомі одна одній за спільною підготовкою до нинішнього Вімблдону. Незважаючи на різницю в рейтингу WTA (Цуренко - 35-а, Рибарікова - 87-а), українка зізнавалася, що не може бути й мови про недооцінку суперниці.

Поєдинок тривав 1 годину 6 хвилин. Цуренко провела матч далеко не кращим чином. Звертає на себе увагу кількість невимушених помилок, які допустила українка - 23 (у Рибарікової - тільки 8). Крім того, не йшла у нашої спортсменки і подача. Вона припустилася 4 подвійних помилок, причому всі здійснені - в першому сеті, і фактично кожна - на найважливіших м'ячах.

Цуренко чіплялася за результат у першій партії, але вирішальним став останній гейм на її подачі за рахунку 2:5. Гейм тривав 11 хвилин (8 разів фіксувався рахунок "рівне"), протягом яких Цуренко безліч разів робила незрозумілі помилки і фактично подарувала суперниці перемогу.

Другий сет почався з того, що українка зробила брейк, але за цим послідував остаточний провал: Рибарікова взяла 6 геймів поспіль і закрила матч.

Поразка Цуренко - 2:6, 1:6.

Нагадаємо, що вчора успішно подолала бар'єр 3-го кола українка Еліна Світоліна. В 1/8 фіналу вона зустрінеться з тріумфатором Ролан Гаррос-2017 Оленою Остапенко.