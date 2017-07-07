Світоліна вийшла в 1/8 фіналу, повторивши рекорд Андрія Медведєва на Вімблдоні

Еліна Світоліна вийшла в четверте коло Вімблдону (1/8 фіналу), повторивши найкраще досягнення українців на найпрестижнішому турнірі в світовому тенісі.

У третьому колі Світоліній, яка є 4-ою сіяною на англійському "мейджорі", протистояла 65-а ракетка світу Каріна Вітхофт з Німеччини.

У першому сеті німкеня не показала практично нічого, що дало б їй хоча б мінімальні шанси на перемогу. Українка розібралася з суперницею за 22 хвилини, зробивши три брейки. Рахунок партії - 6:1.

Друга частина матчу проходила вже в іншому ключі. На корті була приблизно рівна боротьба. Світоліна взяла чужу подачу в шостому геймі, але потім в її грі настав невеликий провал, і вона віддала три гейми поспіль, два з них - на власних подачах. Вітхофт вела в рахунку 5:4 і подавала на сет, але тут вже українка у вирішальний момент продемонструвала клас, зігравши на повну потужність.

Рахунок матчу - 6:1, 7:5 - на користь Світоліної. Гра тривала 1 годину 11 хвилин. Всього Світоліна реалізувала 6 брейк-пойнтів з 12-ти. Показники Вітхофт - 2 з 4-х.

У четвертому колі українська тенісистка зіграє з переможницею Ролан Гаррос-2017 Оленою Остапенко (Латвія), яка обіграла у 3-му колі Камілу Джорджі з Італії з рахунком 7:5, 7:5.

Слід зазначити, що вихід у 4-й коло (1/8 фіналу) - кращий показник українців на Вімблдоні за історію.

Раніше єдиний раз це досягнення підкорялося Андрію Медведєву у далекому 1994 році.