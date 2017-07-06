Українка Цуренко встановила особистий рекорд, вийшовши в 1/16 фіналу Вімблдону

Українська тенісистка Леся Цуренко у трьох сетах обіграла Вікторію Голубич з Швейцаріі - 6:1, 2:6, 6:3 і вийшла в третє коло Вімблдону.

Перший сет був виграний начисто за 22 хвилини. Проблеми з досягненням результату виникли у нашої спортсменки лише у другій партії. Але вже у вирішальному сеті Цуренко, яка посідає 35-е місце в рейтингу WTA, була надійною. Матч тривав 1 годину 29 хвилин, і українська тенісистка перевершила суперницю практично по всім компонентам гри.

Леся Цуренко вийшла до 1/16 фіналу - це її найкраще досягнення на Вімблдоні за кар'єру. На цьому турнірі Цуренко виступає з 2011 року. Раніше тричі вона закінчувала виступи у першому раунді і ще три рази - у другому.

У третьому колі Вімблдону-2017 українка зіграє з переможницею пари Кароліна Плішкова (Чехія, 3-я сіяна) - Магдалена Рибарікова (Словаччина).

Нагадаємо, що вчора у третє коло турніру Великого Шолома вийшла і перша ракетка України Еліна Світоліна.