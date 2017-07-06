Заявка збірної України на Всесвітні Ігри збільшилася до 80 спортсменів

16:08, 06 липня 2017
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Станіслав Горуна поповнить склад української команди з карате.

Станіслав Горуна / xsport.ua

Член української збірної з карате, чемпіон та неодноразовий призер першостей Європи Станіслав Горуна отримав ліцензію на участь у Х Всесвітніх Іграх, які 20 липня стартують у польському Вроцлаві.

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

Таким чином, заявка збірної України збільшилася до 80 спортсменів.

Х Всесвітні Ігри пройдуть 20-30 липня.

Змагання з карате відбудуться 26-27 липня. Крім Станіслава Горуни, в турнірі каратистів візьмуть участь українки Аніта Серьогіна і Катерина Крива, що стали чемпіонками Європи-2017.

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Теги: #карате#Всесвітні Ігри-2017#Станіслав Горуна