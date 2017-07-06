Російський гравець, який кинув монети в суддю, тепер розщедриться на 14 500 євро
14:14, 06 липня 2017Інше
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21-річний тенісист Даніїл Медведєв жорстко покараний за витівку на матчі Вімблдонського турніру.
Даніїл Медведєв - автор найгучнішого скандалу першого тижня Вімблдону / Reuters
Російський тенісист Даніїл Медведєв повинен заплатити великий штраф за неспортивну поведінку під час матчу другого кола Вімблдонського турніру. Медведєв зобов'язаний заплатити 14 500 євро, написав у своєму Твіттері журналіст Бен Ротенберг.
Нагадаємо, Медведєв після поразки від бельгійця Рубена Бемельманса у другому колі Вімблдону дістав гаманець і кинув монети в бік рефері. На післяматчевій прес-конференції Медведєв приніс вибачення за свою поведінку. Тим не менш це вже не перший гучний скандал за участю Медведєва.
Відео скандального епізоду на Вімблдоні-2017:
У першому колі росіянин створив одну з головних сенсацій турніру, вибивши з боротьби третю ракетку світу Стена Вавринку.
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