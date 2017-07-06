Російський гравець, який кинув монети в суддю, тепер розщедриться на 14 500 євро

Російський тенісист Даніїл Медведєв повинен заплатити великий штраф за неспортивну поведінку під час матчу другого кола Вімблдонського турніру. Медведєв зобов'язаний заплатити 14 500 євро, написав у своєму Твіттері журналіст Бен Ротенберг.

Нагадаємо, Медведєв після поразки від бельгійця Рубена Бемельманса у другому колі Вімблдону дістав гаманець і кинув монети в бік рефері. На післяматчевій прес-конференції Медведєв приніс вибачення за свою поведінку. Тим не менш це вже не перший гучний скандал за участю Медведєва.

Відео скандального епізоду на Вімблдоні-2017:

У першому колі росіянин створив одну з головних сенсацій турніру, вибивши з боротьби третю ракетку світу Стена Вавринку.