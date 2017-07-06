Російський тенісист Медведєв образив на Вімблдоні суддю, жбурнувши в нього гроші (відео)

Дебютант Вімблдонського турніру 21-річний російський тенісист Даніїл Медведєв після поразки у другому раунді зважився на вчинок, про який ще довго будуть говорити.

Медведєв поступився в п'яти сетах бельгійцю Рубену Бемельмансу (4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6). По ходу матчу у Медведєва виник конфлікт з рефері на вишці Маріаною Алвеш. Даніїл запевняв арбітра, що чи не кожне спірне рішення у матчі приймається на користь його суперника.

Після матчу Медведєв знайшов у собі сили потиснути руку арбітру на вишці, але потім все-таки зірвався. Росіянин демонстративно дістав гаманець і кинув під ноги Алвеш кілька монет, повідомляє Eurosport.

Варто відзначити, що це вже не перший гучний скандал у кар'єрі молодого тенісиста. У квітні минулого року йому присудили дострокову поразку в матчі проти американця Дональда Янга. Виною цьому - расистське висловлювання, яке дозволив собі росіянин.

В одному зі спірних епізодів Медведєв звернувся до судді, що мала темний колір шкіри, як і Янг. «Я знаю, що ви з ним друзі. Я упевнений в цьому», - сказав Медведєв.

Найімовірніше, чергова витівка Медведєва буде розглянута Міжнародною федерацією тенісу (ITF), і росіянин буде серйозно покараний.