У Польщі презентували медалі майбутніх Х Всесвітніх Ігор

11:25, 06 липня 2017
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Всесвітні Ігри розпочнуться у місті Вроцлав за два тижні, 20 липня.

У Польщі представили медалі майбутніх Всесвітніх Ігор / facebook.com/scu.org.ua

У польському місті Вроцлав відбулася офіційна презентація медалей Х Всесвітніх Ігор!

Загалом 222 нагороди дістануться найкращим спортсменам світу з неолімпійських видів спорту! Їх творець, професор Матеуш Дворський, розмістив на лицьовій стороні логотип Всесвітніх Ігор. На звороті медалі зображено земну кулю, яку автор помістив у міську Ратушу в оточенні 9-ти символів, що відображають дисципліни, представлені на Всесвітніх Іграх.

Читайте також20 відтінків спортивної екзотики: збірна України готується вирушити на Всесвітні ІгриЯк повідомляє Спортивний комітет України, загалом на Всесвітні Ігри зареєстрований 3 251 спортсмен зі 111 країн. 

Українська делегація вирушить на Всесвітні Ігри у складі 79-х атлетів, що отримали відповідні ліцензії. Вони змагатимуться у 20-ти видах спорту. 

Всесвітні Ігри проходитимуть у Вроцлаві з 20-го по 30 липня. 

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Теги: #Польща#Всесвітні Ігри-2017#медалі Всесвітніх Ігор