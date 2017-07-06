У Польщі презентували медалі майбутніх Х Всесвітніх Ігор

У польському місті Вроцлав відбулася офіційна презентація медалей Х Всесвітніх Ігор!

Загалом 222 нагороди дістануться найкращим спортсменам світу з неолімпійських видів спорту! Їх творець, професор Матеуш Дворський, розмістив на лицьовій стороні логотип Всесвітніх Ігор. На звороті медалі зображено земну кулю, яку автор помістив у міську Ратушу в оточенні 9-ти символів, що відображають дисципліни, представлені на Всесвітніх Іграх.

Читайте також20 відтінків спортивної екзотики: збірна України готується вирушити на Всесвітні ІгриЯк повідомляє Спортивний комітет України, загалом на Всесвітні Ігри зареєстрований 3 251 спортсмен зі 111 країн.

Українська делегація вирушить на Всесвітні Ігри у складі 79-х атлетів, що отримали відповідні ліцензії. Вони змагатимуться у 20-ти видах спорту.

Всесвітні Ігри проходитимуть у Вроцлаві з 20-го по 30 липня.