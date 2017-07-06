Українка Беломоіна очолила світовий рейтинг з маунтенбайку
11:03, 06 липня 2017Інше
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Українська спортсменка піднялася на вершину рейтингу у дисципліні "Cross-country Olympic" завдяки перемогам на етапах Кубку світу.
Яна Беломоіна / facebook.com/olympicua
Українcька спортсменка з маунтенбайку Яна Беломоіна завдяки вдалим виступам на етапах Кубка світу очолила світовий рейтинг у дисципліні "Cross-country Olympic".
Як повідомляє Міжнародний союз велосипедистів, у Беломоіної в особистому заліку 2001 бал, і українка змістила у рейтингу колишнього лідера списку швейцарку Йоланду Нефф (1838 балів). На третій сходинці - представниця Польщі Майя Влошчовська (1690 балів).
Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні Беломоіна виграла черговий етап Кубка світу з маунтенбайку, що проходив в Андоррі. Найближчий етап змагань відбудеться 8-9 липня в Швейцарії.
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