Українка Беломоіна очолила світовий рейтинг з маунтенбайку

Українcька спортсменка з маунтенбайку Яна Беломоіна завдяки вдалим виступам на етапах Кубка світу очолила світовий рейтинг у дисципліні "Cross-country Olympic".

Як повідомляє Міжнародний союз велосипедистів, у Беломоіної в особистому заліку 2001 бал, і українка змістила у рейтингу колишнього лідера списку швейцарку Йоланду Нефф (1838 балів). На третій сходинці - представниця Польщі Майя Влошчовська (1690 балів).

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні Беломоіна виграла черговий етап Кубка світу з маунтенбайку, що проходив в Андоррі. Найближчий етап змагань відбудеться 8-9 липня в Швейцарії.