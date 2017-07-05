Світоліна за 50 хвилин вибила з корту італійку Ск'явоне і вийшла у третє коло Вімблдону
21:13, 05 липня 2017Інше
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Одеситка вже доcягла свого кращого результату на Вімблдонському турнірі.
Еліна Світоліна вперше в кар'єрі вийшла в третє коло Вімблдону / Reuters
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна переграла італійку Франческу Ск'явоне у другому колі Вімблдону.
Вімблдон залишався єдиним турніром Великого Шолома, на якому Світоліна ще не проходила в третій раунд.
Поєдинок почався в рівній боротьбі, але в середині першої партії суперниці були активні на чужих подачах. В результаті Світоліна здобула два брейка, а Ск'явоне відповіла лише одним. Отож саме українка взяла сет - 6:3.
У другій партії італійка практично перестала боротися. Другий сет тривав усього 20 хвилин, і Еліна його виграла з сухим рахунком 6:0. Весь матч у цілому тривав всього 50 хвилин.
Наступною суперницею Світоліної буде німкеня Карін Виттхефт або білоруска Аріна Соболенко.
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