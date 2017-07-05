Світоліна за 50 хвилин вибила з корту італійку Ск'явоне і вийшла у третє коло Вімблдону

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна переграла італійку Франческу Ск'явоне у другому колі Вімблдону.

Вімблдон залишався єдиним турніром Великого Шолома, на якому Світоліна ще не проходила в третій раунд.

Поєдинок почався в рівній боротьбі, але в середині першої партії суперниці були активні на чужих подачах. В результаті Світоліна здобула два брейка, а Ск'явоне відповіла лише одним. Отож саме українка взяла сет - 6:3.

У другій партії італійка практично перестала боротися. Другий сет тривав усього 20 хвилин, і Еліна його виграла з сухим рахунком 6:0. Весь матч у цілому тривав всього 50 хвилин.

Наступною суперницею Світоліної буде німкеня Карін Виттхефт або білоруска Аріна Соболенко.