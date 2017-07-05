Жіноча збірна України з волейболу здобула перемогу в першому фінальному матчі Євроліги

В Гельсінкі відбувся перший фінальний поєдинок жіночої волейбольної Євроліги-2017.

Збірна Фінляндії приймала національну команду України. Підопічні Гарія Єгіазарова здобули перемогу над господарями в чотирьох партіях, повідомляє офіційний сайт ЕКВ.

Фінки зуміли нав'язати боротьбу тільки у другій і третій партіях. У другому сеті українки в підсумку взяли верх на "більше-менше". У третій партії "синьо-жовті" вели в рахунку 20:13, але примудрилися поступитися - 22:25. У четвертому ж, вирішальному сеті українки просто розірвали суперниць - 25:11.

В цілому перевага збірної України не викликала сумнівів. Наша команда перемогла з рахунком 3:1 (25:20, 29:27, 22:25, 25:11).

Фінал жіночої Євроліги складається з двох матчів. Друга гра відбудеться в Івано-Франківську у неділю, 9 липня.

Нагадаємо, чоловіча національна збірна України з волейболу 2 липня вперше у своїй історії виграла Євролігу. Цей успіх можуть повторити і представниці прекрасної статі.