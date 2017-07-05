Стаховський у більш ніж 3-годинному поєдинку поступився японцеві Нішікорі у другому колі Вімблдону

На Вімблдонському тенісному турнірі завершився поєдинок другого кола між українцем Сергієм Стаховським та японцем Кеї Нішікорі.

Матч тривав 3 години 15 хвилин, непросту перемогу здобув японський тенісист.

Перша партія була за Нішікорі - 6:4. Друга партія тривала більше години (66 хвилин) і увінчалася тай-брейком. Стаховський зумів завершити сет переможним ейсом - 7:6 (9:7).

У третьому сеті перевага знову перейшла до Нішікорі, який переміг - 6:1.

У четвертій партії обидва тенісиста дуже впевнено зіграли на своїх подачах, і знову все завершилося на тай-брейку. За рахунку 6:6 Стаховський допустив подвійну помилку, подарувавши матчбол своєму суперникові. Нішікорі подарунком скористався.

Підсумковий рахунок на користь японського тенісиста - 6:4, 6:7 (7:9), 6:1, 7:6 (8:6).

Сергій Стаховський здобув на нинішньому Вімблдоні перемоги в чотирьох матчах поспіль (включаючи три перемоги в кваліфікації), але поразка від Нішікорі вибила його з подальшої боротьби.

Сьогодні свій поєдинок другого кола проведе Еліна Світоліна. Вона зіграє з Франческою Ск'явоне з Італії.