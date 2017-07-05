Українські легкоатлети Бондаренко і Проценко завоювали золото і срібло на турнірі в Угорщині
10:26, 05 липня 2017Інше
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Стрибун у висоту Богдан Бондаренко виборов найвищу нагороду на турнірі в угорському Секешфегерварі.
Богдан Бондаренко / Reuters
Українські стрибуни у висоту Богдан Бондаренко і Андрій Проценко виграли золото і срібло на меморіалі Іштвана Дьюлаі, який проходив 3-4 липня в угорському Секешфегерварі.
У стрибках у висоту обидва українці взяли планку 2,30 м.
Бондаренко це вдалося з першої спроби, і він виграв золото. Проценко взяв срібло з третьої спроби, повідомляє Трибуна.
Також на турнірі взяла участь українська бігунка Марія Шаталова, на дистанції 3 000 м з результатом 9:41,32 хв вона посіла шосте місце.
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