Українські легкоатлети Бондаренко і Проценко завоювали золото і срібло на турнірі в Угорщині

Українські стрибуни у висоту Богдан Бондаренко і Андрій Проценко виграли золото і срібло на меморіалі Іштвана Дьюлаі, який проходив 3-4 липня в угорському Секешфегерварі.

У стрибках у висоту обидва українці взяли планку 2,30 м.

Бондаренко це вдалося з першої спроби, і він виграв золото. Проценко взяв срібло з третьої спроби, повідомляє Трибуна.

Також на турнірі взяла участь українська бігунка Марія Шаталова, на дистанції 3 000 м з результатом 9:41,32 хв вона посіла шосте місце.