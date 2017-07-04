Українець здобув історичну медаль на чемпіонаті світу з кіокушин карате

В Астані (Казахстан) відбувся шостий чемпіонат світу з кіокушин карате (WKO) серед чоловіків та жінок. Нашу країну на чемпіонаті представляли два спортсмени - Олександр Свинаренко та Тарас Гаврилець.

Полтавчанин Олександр Свинаренко, який виступав у розділі куміте у ваговій категорії 65-75 кг, приніс Україні бронзу, чим порадував вболівальників. Адже це лише друга медаль за всю історію кіокушин в Україні, повідомляє прес-служба Спортивного комітету України.

На жаль, Тарас Гаврилець зійшов з дистанції вже в перший день чемпіонату. Вирішальною для нього стала зустріч з японцем Йошинобу Кумагаї, у якій під час двобію Тарас отримав «гентен» (штрафне очко) та втратив перемогу.

Що ж до успіху Олександра Свинаренка, то він деякою мірою історичний. Адже це лише друга медаль за всю історію кіокушин в Україні на чемпіонатах світу. Пишається своїм підопічним тренер Володимир Прядко.

Першим в історії українським призером на світових чемпіонатах був Олексій Касатонов, який виборов бронзову медаль у 2001 році на чемпіонаті світу в Угорщині.