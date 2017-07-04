Тенісистка виступила на Вімблдоні на п'ятому місяці вагітності

Тенісистка з Люксембургу Менді Мінелла, що посідає 82-гу сходинку у світовому рейтингу, зізналася, що вирішила виступити на найпрестижнішому тенісному турнірі Уїмблдон, перебуваючи на п'ятому місяці вагітності.

Вчора Мінелла в матчі першого кола Вімблдонського турніру поступилася італійці Франчесці Скьявоне. Матч тривав усього 57 хвилин.

У післяматчевому інтерв'ю для SpazioTennis Мінелла зізналася, що збирається достроково завершити нинішній сезон через вагітність і повернеться на корт в 2018 році.

Тим не менш, незважаючи на своє становище, спортсменка вирішила не відмовлятися від участі в турнірі Вімблдону. Участь у першому колі принесла їй 35 тисяч фунтів призових.

Зазначимо, що екс-перша ракетка світу Серена Вільямс також виступала на турнірі Великого Шолома - Australian Open, будучи вагітною. Проте американка розповіла про своє становище лише через три місяці після закінчення змагань.

Нагадаємо, що українка Еліна Світоліна вчора подолала перше коло Вімблдону і в наступному раунді зіграє якраз з кривдницею Мінелли - Франческою Скьявоне.