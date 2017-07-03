З боротьби на Вімблдоні в першому колі вилетів українець Марченко, склавши компанію Ваврінці

Український тенісист Ілля Марченко, друга ракетка країни програв зустріч у першому раунді найпрестижнішого тенісного турніру Вімблдон.

Суперником Марченка, який посідає 117-й рядок у світовому рейтингу, був чеський тенісист Іржі Весели (46-й у світі).

Перевагу в першому сеті мав чех, який виграв стартову партію. Марченко заявив про себе у другому і третьому сетах, які виграв з однаковим рахунком 6:4. Найбільш напруженим виявився четвертий сет, в якому український гравець мав реальний шанс завершити матч перемогою. Партія була рівною - суперники були надійні на своїх розіграшах, і єдиний брейк стався за рахунку 5:6 на подачі Марченка. У вирішальний момент - на сетболі у суперника - Ілля допустив подвійну помилку.

Читайте такожУкраїнець Стаховський пройшов перше коло Вімблдону і в другому зустрінеться з японцем НісікоріДолю п'ятої партії вирішила травма українця - в четвертому геймі за рахунку 1:2 він впав, намагаючись наздогнати м'яч. Суддя дозволила провести медичний тайм-аут, але Марченко, навіть повернувшись на корт, не зумів виграти більше жодного гейму.

Поразка українського тенісиста - 1:6, 6:4, 6:4, 5:7, 1:6.

Тим часом головна сенсація першого кола сталася на Центральному корті. Дебютант дорослих турнірів на Вімблдоні 21-річний росіянин Даніїл Медведєв в чотирьохсетовому поєдинку вибив з боротьби 3-разового переможця турнірів Великого Шолома швейцарця Стена Ваврінку.

Ваврінка, який всього місяць тому був финалістом Ролан Гаррос, був занадто пасивний (також через травму) і капітулював перед росіянином, який спіймав кураж - 4:6, 6:3, 4:6, 1:6.