Збірна України з дзюдо виборола три медалі на турнірі Гран-прі в Китаї

У китайському місті Хух-Хото завершилися змагання серії Гран-прі, за підсумками яких збірна України завоювала три нагороди, повідомляє Xsport.

У перший день турніру бронзу здобула 16-річна українка Дарина Білодід (в категорії до 48 кг). У сутичці за третє місце чемпіонка Європи-2017 іппоном перемогла іншу українку Марину Черняк.

Білодід на шляху до бронзового фіналу програла італійці Франчесці Мілані, а потім за рахунок меншої кількості попереджень перемогла китаянку Шуген Ву.

Чемпіон Європи-2017 з дзюдо Георгій Зантарая (до 66 кг) завоював срібло турніру Гран-прі. В 1/4 фіналу українець пройшов корейця Кім Лимхвана. В 1/2 фіналу він також переміг монгола Алтансуха Довдона. У фіналі українець зустрічався з росіянином Якубом Шаміловим і поступився.

Нарешті, ще одну срібну медаль принесла в категорії понад 78 кілограмів наша Єлизавета Каланіна. Вона дійшла до фіналу, де поступилася кореянці Хан Мі Джин.