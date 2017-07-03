Світоліна розповіла ЗМІ про свого британського бойфренда

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна на вечірці з нагоди старту знаменитого Вімблдонського турніру була не одна, а разом зі своїм бойфрендом - 23-річним британським гравцем в крикет Рісом Топлі.

Видання The Sun розпитало українську тенісистку про те, де і коли вона познайомилася зі своїм молодим чоловіком.

«Ми зустрілися в лондонському спортзалі у минулому році. Я готувалася до виступу на турнірі в Монреалі. Відразу помітила його — це було легко, адже у Ріса зріст два метри. Я тоді працювала зі своїм тренером з фітнесу».

Читайте такожВімблдон-2017: очікування українців на престижному турнірі«Я була дуже зосереджена на своєму тренуванні, тому пізніше ми поспілкувалися вже в ресторані. Що стосується крикету, то я намагалася дізнатися більше. Коли у Ріса погані дні, то краще не ставити йому дурних запитань. До нього я нічого не знала про цей вид спорту».

«Ніхто в Україні не знає нічого про крикет, але після нашої зустрічі ситуація може змінитися. Під час медіа-дня в Брісбені я грала в крикет, і всі ЗМІ в Україні повідомляли про це».

Незважаючи на те, що їх роман почався не так вже давно, Світоліна зазначає, що аж ніяк не пішла з головою у романтику.

«Ми зустрічаємося тоді, коли у нього з'являється час, але, як ви знаєте, я поважаю його вид спорту. Для мене дуже важливо, що він на 100% присвячує себе своїй справі, а мене ставить на друге місце. Адже ми все ще дуже молоді і повинні продовжувати працювати над своїми кар'єрами, оскільки для цього саме час. Коли ми станемо старші, то зможемо насолоджуватися життям і всім іншим. З тих пір, як ми разом, теніс все ще залишається для мене на першому місці, так само, як і крикет для нього — ми чітко прояснили ці моменти», — говорить Світоліна.

Як відзначає The Sun, сьогодні Ріс Топлі підтримає Еліну Світоліну на трибунах Вімблдону - через кілька годин українка зіграє свій перший матч на цьому турнірі проти австралійки Ешлі Барті.