Жіноча збірна України з волейболу вийшла у фінал Євроліги

Жіноча збірна України з волейболу за сумою двох матчів обіграла команду Іспанії і вийшла у фінал Євроліги, повідомляє офіційний сайт Європейської конфедерації волейболу.

Після перемоги з рахунком 3:1 у домашньому матчі українкам можна було і програти в гостях, але взяти при цьому хоча б два сети. Цілком можливо, саме з таким настроєм команда Гарія Єгіазарова і вийшла на гру.

По ходу першого сету Україна постійно вела в рахунку. Іспанки намагалися не здаватися, однак у них були явні проблеми з якістю прийому, і українська збірна виграла стартовий сет.

Читайте такожЧоловіча збірна України з волейболу виграла ЄвролігуДругий сет проходив по іншому сценарію. Тепер вже іспанки, які не мали більше права на помилку, буквально вирвали перемогу в партії.

Вирішальною стала третя партія. Іспанія на куражі відірвалася в рахунку і довгий час лідирувала. Здавалося, що з підтримкою трибун і суперником, який розігрався, Україні не справитися. Але на кінцівку партії більше нервів і сил залишилося у команди Єгіазарова. І хоча це був не кінець матчу, але привід святкувати з'явився — Україна вийшла у фінал.

Два сети після цього українки програли практично без опору. На майданчику був дуже експериментальний склад, але й головну задачу на матч команда Єгіазарова вже виконала.

Іспанія — Україна 3:2 (22:25, 25:23, 23:25, 25:20, 15:5)

Перший матч — 1:3.

Суперником збірної України у фінальних матчах буде збірна Фінляндії, яка двічі обіграла Словаччину - 3:1 і 3:0. Фінальні матчі будуть зіграні 5 липня на майданчику Фінляндії і 9 липня в Івано-Франківську.

Нагадаємо, вчора чоловіча збірна України з волейболу здобула історичну перемогу, вигравши фінал Євроліги і ставши тріумфатором цього турніру вперше у своїй історії.