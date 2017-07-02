Чоловіча збірна України з волейболу виграла Євролігу

У Гентофте (Данія) завершився фінальний матч розіграшу Євроліги з волейболу, в якому збірна України обіграла команду Македонії і стала володарем трофею, повідомляє офіційний сайт Європейської конфедерації волейболу.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Українці впевнено почали матч і виграли стартовий сет з рахунком 25:15, витративши на сет менше півгодини - 25 хвилин. У другій партії боротьба була куди більш гострою, але в кінцівці знову кращими виявилися наші спортсмени - 25:22.

Справжня боротьба "очко в очко" розгорнулася наприкінці третього сету, де більш вдалими виявилися македонці - 24:26. У цей момент, напевно, здригнулося серце у багатьох уболівальників збірної України. Адже напередодні, у півфіналі, Македонія обіграла Данію, програючи по ходу 0:2.

Але, наші волейболісти вже у наступній, четвертій партії довели, хто є хто. Впевнена перемога "синьо-жовтих" у вирішальному сеті - 25:13 і перемога в матчі в цілому.

Таким чином, наша команда увійшла в історію Євроліги, як переможець цього престижного турніру.