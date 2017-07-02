Запорізький "Мотор" дізнався суперників по гандбольній Лізі чемпіонів

Європейська гандбольна федерація провела жеребкуання групового раунду Ліги чемпіонів сезону 2017/18, де, зокрема, свого суперника дізнався чемпіон України запорізький "Мотор", повідомляє офіційний сайт змагань.

В одній групі з українською командою зіграють "Металург" (Македонія), Монпельє (Франція), Бешикташ (Туреччина), "Чеховські Ведмеді" (Росія) та переможець кваліфікаційного раунду.

Зазначимо, що гандболісти "Мотора" у двох попередніх розіграшах Ліги чемпіонів виходили в плей-офф. У минулому сезоні в плей-офф наша команда вилетіла від французького Монпельє, з яким тепер зіграє в одній групі.

Додамо, що з групи D перші дві команди виходять в плей-офф, де дві кращі команди груп C і D розіграють дві путівки в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.