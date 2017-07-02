Українка Беломоїна виграла етап Кубка світу з маунтинбайку в Андоррі

В Андоррі відбувся етап Кубка світу з майнтинбайку, де перемогу отримала українка Яна Беломоина, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка подолала трасу за 1 годину 26 хвилин і 4 секунди.

Українка на 1 хвилину 37 секунд обігнала датчанку Лангвад, і на 1 хвилину 56 секунд норвежку Далле-Флесья.

У десятку найсильніших також потрапили спортсменки зі Швейцарії, Канади, Польщі, Росії, Нідерландів, Швейцарії та Німеччини.

Наступний етап Кубка світу відбудеться 8-9 липня в Швейцарії.