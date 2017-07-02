Збірна України з легкої атлетики виграла командний чемпіонат Європи з багатоборства

Національна збірна України з легкої атлетики стала переможцем командного чемпіонату Європи з багатоборства, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку нашої команди у підсумковій турніріній таблиці 40085 очка.

На другому місці - збірна Естонії - 39779, на третьому - команда Франції - 39771 очка.

Зокрема, українка Аліна Шух стала переможницею в змагання семиборок з новим юніорським рекордом України – 6208 очок. До цього найкращий результат серед атлеток віком до 20 років належав Валентині Савченко (6179 очок – 5 серпня 1984 року, Пловдів).

По видах Аліна Шух показала на командному чемпіонаті Європи такі результати: 100 метрів з бар’єрами – 14,64 с (особистий рекорд), стрибки у висоту – 1,81 м, штовхання ядра – 13,47 м, 200 метрів – 26,14 с (особистий рекорд), стрибки у довжину – 6,10 м, метання списа – 55,95 м, 800 метрів – 2.12,61 хв.

Командний чемпіонат Європи з багатоборства відбувся 1-2 липня в Талліні (Естонія).