Стрибун у висоту Бондаренко посів друге міцсе на етапі Діамантової ліги в Парижі

Українець Богдан Бондаренко посів друге місце зі стрибків у висоту на етапі «Діамантової ліги» у Парижі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Бондаренко з першої спроби подолав 2,20 м, 2,28 і 2,32. 2,32 м не лише забезпечили Богдану призове місце у Парижі, а й стали його найкращим результатом нинішнього сезону і нормативом для участі у чемпіонаті світу.

Тим не менш, перше місце посів Мутаз Есса Баршим з Катару. який подолав планку на висоті 2,35 метра.

Нагадаємо, що для Бондаренка турнір у Парижі був лише другим нинішнього сезону. До цього він брав участь у етапі «Діамантової ліги» в Осло 15 червня, де також став другим. Тоді він також програв Баршиму.

Андрій Проценко з найкращим результатом сезону (2,28 м) був п’ятим.

У свою чергу, Ольга Земляк фінішувала шостою з бігу на 400 метрів (52,93 секунд).

Наступний етап змагань відбудеться у Лозанні (Шаейцарія) 6 липня.