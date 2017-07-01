Київ прийме чемпіонат Європи з художньої гімнастики в 2020-му році
21:28, 01 липня 2017Інше
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Столиця України офіційно названа містом-організатором турніру.
Україна вдруге прийме чемпіонат Європи з художньої гімнастики / twitter.com/UEGymnastics
Столиця України Київ прийме чемпіонат Європи з художньої гімнастики в 2020 році, повідомляє Європейський союз гімнастики.
Зазначимо, що Київ вже приймав подібний турнір у 2004-му році.
Також у Києві проходив чемпіонат світу-2013.
Крім того, в столиці України щороку (з перервою 2014-2016) проходить престижний міжнародний турнір "Кубок Дерюгіної".
Чемпіонат Європи з художньої гімнастики-2017 пройшов у травні в Будапешті (Угорщина).
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