Київ прийме чемпіонат Європи з художньої гімнастики в 2020-му році

Столиця України Київ прийме чемпіонат Європи з художньої гімнастики в 2020 році, повідомляє Європейський союз гімнастики.

Зазначимо, що Київ вже приймав подібний турнір у 2004-му році.

Також у Києві проходив чемпіонат світу-2013.

Крім того, в столиці України щороку (з перервою 2014-2016) проходить престижний міжнародний турнір "Кубок Дерюгіної".

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики-2017 пройшов у травні в Будапешті (Угорщина).