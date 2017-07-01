Чоловіча збірна України з волейболу вийшла у фінал Євроліги

В Гентофте (Данія) завершився перший півфінальний матч волейбольної Євроліги серед чоловічих національних команд, де збірна України обіграла команду Швеції, повідомляє офіційний сайт Європейської конфедерації волейболу.

Гра завершилася з рахунком 3:2.

Українці важко входили в гру і програли стартовий сет скандинавам у впертій боротьбі, з рахунком 23:25. Потім наші гравці зуміли перехопити ініціативу і протягом 47 хвилин впевнено виграли два наступні сети - 25:19 і 25:16. Втім, у четвертій партії суперник знову був більш вдалими в рівній боротьбі, в кінцівці - 22:25.

Доля матчу була вирішена на тай-брейку, в п'ятій партії, де на цей раз у впертій і абсолютно рівній боротьбі трохи більше пощастило українцям - 18:16.

Матч тривав 2 години та 1 хвилину.

Цікаво, що найрезультативнішим гравцем матчу став Якоб Лінк зі збірної Швеції - 24 очки (7 брейків).

У складі збірної України найкращим став Максим Дрозд - 20 (9).

У фіналі турніру, який відбудеться 2 липня, наша команда зійдеться з переможцем другого півфіналу Данія - Македонія, який відбудеться сьогодні пізно ввечері.