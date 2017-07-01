Чоловіча збірна України з волейболу вийшла у фінал Євроліги
Головний матч турніру відбудеться в неділю, 2 липня.
В Гентофте (Данія) завершився перший півфінальний матч волейбольної Євроліги серед чоловічих національних команд, де збірна України обіграла команду Швеції, повідомляє офіційний сайт Європейської конфедерації волейболу.
Гра завершилася з рахунком 3:2.
Українці важко входили в гру і програли стартовий сет скандинавам у впертій боротьбі, з рахунком 23:25. Потім наші гравці зуміли перехопити ініціативу і протягом 47 хвилин впевнено виграли два наступні сети - 25:19 і 25:16. Втім, у четвертій партії суперник знову був більш вдалими в рівній боротьбі, в кінцівці - 22:25.
Доля матчу була вирішена на тай-брейку, в п'ятій партії, де на цей раз у впертій і абсолютно рівній боротьбі трохи більше пощастило українцям - 18:16.
Матч тривав 2 години та 1 хвилину.
Цікаво, що найрезультативнішим гравцем матчу став Якоб Лінк зі збірної Швеції - 24 очки (7 брейків).
У складі збірної України найкращим став Максим Дрозд - 20 (9).
У фіналі турніру, який відбудеться 2 липня, наша команда зійдеться з переможцем другого півфіналу Данія - Македонія, який відбудеться сьогодні пізно ввечері.