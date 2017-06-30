Суперником українця Долгополова у першому колі Вімблдону стане Роджер Федерер

У передмісті Лондона відбулося жеребкування Вімблдонського тенісного турніру, за підсумками якого стали відомі суперники українських спортсменів, повідомляє офіційний сайт змагань.

У чоловічій сітці Олександр Долгополов зіграє зі знаменитим швейцарцем екс-першою ракеткою світу Роджером Федерером. У нинішньому сезоні він вперше за п'ять років (після сезону-2012) виграв турнір "Великого шолома" - Відкритий чемпіонат Австралії. На даний момент знаходиться на 5-му місці в рейтингу. Разом з тим, організатори Вімблдону-2017 посіяли швейцарця під третім номером.

Суперники Сергія Стаховського та Іллі Марченко, що вийшли в основний турнір за підсумками кваліфікації стануть відомі пізніше.

У жіночому турнірі перша ракетка України та 5-а у світовому рейтингу Еліна Світоліна стартує матчем проти австралійки Ешлі Барті. Нагадаємо, що організатори Вімблдону її посіяли під 4-м номером.

Леся Цуренко у стартовому раунді поміряється силами з Юлієй Гергес з Німеччини. А Катерина Бондаренко проведе свій перший матч проти бельгійки Яніни Вікмайєр.

Як повідомляв УНІАН, найбільш престижний в тенісному світі Вімблдонський турнір в цьому році пройде з 3 по 16 липня..