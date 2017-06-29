Старша з сестер Вільямс визнана винуватицею ДТП зі смертельними наслідками

Титулована американська тенісистка Венус Вільямс стала винуватицею ДТП, в результаті якого загинув 78-річний чоловік.

Інцидент стався 9 червня в Палм-Біч-Гарденс (штат Флорида). Вільямс-старша, проїжджаючи позашляховиком через перехрестя, різко загальмувала, в результаті чого сталося зіткнення з іншим автомобілем. Американка стверджує, що зробити цей маневр її змусила пробка. Інша учасниця ДТП впевнена, що Венус Вільямс натиснула на педаль гальма занадто різко, що і призвело до зіткнення автомобілів.

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Згідно з поліцейськими протоколами, Венус Вільямс визнана винною в аварії. Алкоголь або наркотичні речовини не були причиною ДТП.

На даний момент невідомо, як вплине цей інцидент на найближче майбутнє Венус Вільямс. З понеділка американка планує стартувати на турнірі Великого Шолома - Вімблдоні.

Венус Вільямс – екс-перша ракетка світу, переможниця семи титулів серії Великого Шолома і 49 турнірів WTA, чотириразова олімпійська чемпіонка. За кількістю перемог у WTA-турі (757) Вільямс-старша посідає сьоме місце в історії.