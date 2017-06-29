Українці Стаховський і Марченко вийшли до основної сітки тенісного Вімблдону

Сергій Стаховський та Ілля Марченко вийшли до основної сітки тенісного турніру Вімблдон. Обидва пройшли три раунди кваліфікації, останній був зіграний сьогодні.

Якщо для Марченка перемога далася невеликими зусиллями, то Стаховський взяв участь у справжньому тенісному трилері. Поєдинок Сергія з японцем Тацумой Іто тривав 4 години 32 хвилини.

Перший сет не віщував проблем, і його Стаховський виграв з рахунком 6:3. Але потім у грі українця наступив незрозумілий спад, у наступних двох партіях він двічі доводив справу до тай-брейку і двічі їх програвав. Залишившись під загрозою вильоту з турніру, Сергій погано почав і четверту партію, програючи з брейком. Але потім все ж взяв себе в руки і витягнув сет.

У п'ятій партії за правилами вже не могло бути тай-брейку, і Стаховський зломив опір суперника лише у 14-му геймі.

Рахунок зустрічі на користь Стаховського - 6:3, 6:7 (1:7), 6:7 (6:8), 6:4, 8:6.

У той же час Ілля Марченко здолав Маркуса Вілліса з Великобританії у трьох сетах. Рахунок - 6:4, 6:1, 7:6 (7:4).

Обидва наші представники у чоловічій кваліфікації Вімблдону вийшли в основний турнір.

Нагадаємо, сьогодні Катарина Козлова завершила участь на Вімблдоні через поразку у другому раунді кваліфікації.