20 відтінків спортивної екзотики: збірна України готується вирушити на Всесвітні Ігри

Поки «футболомани» тужать за великими турнірами – чемпіонатами світу та Європи, спортивне літо-2017 все ж порадує нас масштабною подією. Мабуть, найголовніший і точно наймасовіший спортивний захід цього року – Всесвітні Ігри, які проходитимуть у польському Вроцлаві з 20-го по 30 липня і зберуть майже три з половиною тисячі атлетів з більш ніж 100 країн.

Всесвітні Ігри є своєрідним аналогом Олімпійських ігор для неолімпійських видів спорту і, як і їхній побратим, також проходять раз на чотири роки. Їхнім проведенням займається Міжнародна асоціація Всесвітніх ігор (IWGA), що була створена 37 років тому за ініціативи керівників 12-ти спортивних федерацій.

Натхненником ідеї у 1980 році став тодішній президент Всесвітньої федерації тхеквондо та член Міжнародного олімпійського комітету південнокореєць Ун Ен Кім. Задум ініціаторів був досить обгрунтований. Їм спало на думку, що через деяку консервативність Міжнародного олімпійського комітету і через інші об’єктивні фактори до програми Олімпіад не включено чимало цікавих видів спорту. Деякі популярні види іноді десятиліттями можуть чекати на те, щоб їх прийняли в олімпійську сім’ю. The World Games стали для них своєрідним рятівним колом.

Всесвітні ігри цього року пройдуть вже вдесяте. А перший подібний форум відбувся 1981 року у місті Санта-Клара (США). З того часу змагання побували на різних континентах. Місцями проведення були Лондон-1985 (Великобританія), Карлсруе-1989 (Німеччина), Гаага-1993 (Голландія), Лахті-1997 (Фінляндія), Акіка-2001 (Японія), Дуйсбург-2005 (Німеччина), Гаосюн-2009 (Тайвань) і Калі-2013 (Колумбія).

Зі Всесвітніх Ігор – на Олімпійські

З 2001 року Всесвітні Ігри проводяться під патронатом Міжнародного олімпійського комітету. Ще більше підсилило вагу Всесвітніх Ігор рішення МОК, прийняте 2004 року. Згідно з ним, обов’язковою умовою для будь-якого виду спорту, який претендує на включення до олімпійського турніру, є його «тестування» в рамках The World Games.

У різний час олімпійську прописку отримали такі вихідці зі Всесвітніх Ігор, як бадмінтон, бейсбол, пляжний волейбол, стрибки на батуті, софтбол, тріатлон, тхеквондо, важка атлетика (жіноча).

За всю історію проведення Всесвітніх Ігор їхній масштаб постійно збільшувався. У перших змаганнях 1981 року в Санта-Кларі брали участь 1265 спортсменів, які змагалися у 18 видах спорту. Цього року, за повідомленням IWGA, у польський Вроцлав приїде 3251 атлет. Загалом учасники представлятимуть 111 країн, що є рекордом для цих форумів. За десять змагальних днів глядачі побачать виступи у 31 виді спорту.

«Ювілейні, десяті Всесвітні Ігри матимуть також найбільше поширення у телепросторі, – додає у розмові з журналістом УНІАН президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк. – Компанії зі 120 країн отримали права на прямі трансляції змагань, серед них вперше є і український транслятор (Перший національний). Ще одне важливе рішення було прийняте цього року: пряма трансляція Всесвітніх Ігор буде здійснюватися і на Olympic Channel – офіційному каналі МОК, який в Інтернеті доступний абсолютно безкоштовно у всіх куточках світу».

79 надій України

В тому, що видовище буде цікавим, чомусь немає сумнівів. А головне – члени збірної України є претендентами на нагороди в багатьох видах спорту.

Історія виступів української збірної на Всесвітніх Іграх розпочалася у 1993 році. Тоді до голландської Гааги вирушив дуже невеликий загін наших атлетів, які представляли три види спорту - акробатику, стрибки на батуті та пауерліфтинг. Але виступили тоді не стільки кількістю, як якістю! Додому українці привезли сім медалей.

«Цього року Україна буде представлена у 20 видах спорту, що є рекордним показником для нас. Порівняно з минулими Іграми чотирирічної давнини ми не здобули ліцензії в пляжному гандболі, але додалися відразу кілька інших видів спорту. Вперше ми будемо боротися за нагороди у парашутному спорті, сквоші, таїландському боксі зокрема», - говорить президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк. Саме організація, очолювана ним, опікується розвитком неолімпійських видів спорту в нашій державі і бере на себе основну частину роботи з підготовки української збірної на The World Games. З того часу з кожних Всесвітніх Ігор наша команда поверталася з нагородами. Справжній прорив стався вже у 2000-х. На Всесвітніх Іграх-2005 у Дуйсбургу збірна України посіла 7-ме загальнокомандне місце (7 золотих, 6 срібних та 8 бронзових медалей). 2009 року на Тайвані українці фінішували вже 6-ми (11 золотих, 12 срібних і 10 бронзових нагород). На минулих Іграх у 2013 році у Колумбії наша команда знову завершила змагання на 7-му місці, виборовши 9 золотих, 10 срібних та 9 бронзових медалей.

«Спортсмени здобувають ліцензії на Всесвітні Ігри за принципом, подібним до Олімпійських ігор, - розповідає Ілля Шевляк. – Незважаючи на досить складну систему відбору у кожному виді спорту, цього року склад нашої команди виглядає досить потужно. На змагання у Вроцлаві Україна виборола для себе 79 ліцензій. Саме стільки атлетів будуть виступати під нашим прапором. Щодо того, скільки медалей плануємо взяти цього разу, то прогнози - річ невдячна. Але враховуючи попередній досвід, ми постійно входили до числа фаворитів Всесвітніх Ігор.

Традиційно українські спортсмени дуже сильно виступають у таких видах, як пауерліфтинг, джиу-джитсу, сумо, спортивна акробатика, стрибки на батуті. Зараз нам вдалося зібрати дуже сильний склад. Серед тих, хто поїде у Вроцлав, є і визнані чемпіони, досвідчені майстри, а є і молоді новачки. Мабуть, найтитулованіша наша учасниця – триразова чемпіонка Всесвітніх ігор Лариса Соловйова, яка є членом збірної з пауерліфтингу. Взагалі з 79-ти членів збірної 43 атлети є чемпіонами та призерами чемпіонатів Європи і понад 30 є призерами чемпіонатів світу. Тобто практично кожний, на мою думку, має шанси та можливість претендувати на медалі. Я гадаю, нам до снаги знову посісти місце в чільній десятці командного заліку. Віримо у кожного нашого спортсмена».

Від американського футболу до хокею на роликах

Втім, навіть якщо абстрагуватися від підтримки конкретної команди, на The World Games можна буде знайти захоплення до душі.

Перелік видів спорту, які будуть представлені на 10-х Всесвітніх Іграх, майорить знайомими і не зовсім знайомими назвами – приміром, очікуються змагання з фістболу, канополо, корфболу, спідскейтингу і… лайфсейвінгу (уява читача в цьому місці малює неймовірні картини, чи не так?). Будуть і більш відомі нам (але в основному завдяки іноземним фільмам) американський футбол, сквош, гра в боулз… Деякі дисципліни The World Games, такі як сквош, скелелазіння, хокей на роликах та інші, хоч і не зовсім типові для України, але мають свою аудиторію по всьому світу, а переможці стають спортивними кумирами в своїх країнах.

Вроцлав, як приймаюче місто, міг включити до програми Ігор види спорту, популярні в масштабі регіону і країни. Вибір господарів припав саме на американський футбол, а також кікбоксинг і веслування на ергометрах (змагання проходять не на воді, а у приміщенні) і спідвей. Більшість же видів спорту, представлених на Всесвітніх Іграх, доступні кожному і, як правило, без значних витрат. Це важлива особливість видів The World Games – доступність і універсальність.

Всесвітні Ігри - це також інвестиції в загальну спортивну активність і не тільки. У Вроцлаві, приміром, завдяки Іграм, побудований критий плавальний басейн олімпійських розмірів з трибунами. У місцевому Парку Тисячоліття побудований трек для гонок на роликових ковзанах і роликах. Після змагань об'єкти перейдуть у розпорядження жителів міста.

…Футболісти такій підтримці заздритимуть

До речі, урочисте відкриття Всесвітніх Ігор відбудеться 20 липня на Міському стадіоні, який є відносно новим і п'ять років тому приймав матчі Євро-2012.

На церемонії очікується присутність президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, і сам факт цього підкреслює певну спадкоємність між Всесвітніми Іграми та Олімпіадою. Деякі види спорту отримають черговий шанс проявити себе. А деякі, напевно, зроблять прощальний акорд на The World Games. Це стосується карате і скелелазіння, які з 2020 року офіційно потраплять до програми Олімпійських ігор.

«Знаю, що до Вроцлава вирушить чимало прихильників української збірної, - відзначає Ілля Шевляк. – Відстань до цього польського міста і справді не дуже далека. Мене тішить, що наші вболівальники цінують і слідкують не лише за футболом. Приміром, наші збірні з карате та пауерліфтингу мають таких відданих фанатів, що іноді футболісти можуть позаздрити».

Що ж до відомих та офіційних осіб, то підтримати українських спортсменів у Польщі планує президент НОК України Сергій Бубка. У будь-якому разі хочеться побажати нашим атлетам виступити більш гідно, ніж олімпійська збірна у Ріо-де-Жанейро влітку 2016-го…

Юрій Трохимчук