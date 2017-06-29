Збірна України з пауерліфтингу завоювала декілька медалей на чемпіонаті світу

17:29, 29 червня 2017
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Найяскравіше виступила юніорська жіноча збірна, здобувши 14 нагород, у тому числі командне золото.

Збірна України заявила про себе на чемпіонаті світу з пауерліфтингу / IPF

У Мінську завершилися наймасштабніші спортивні змагання з класичного пауерліфтингу - чемпіонат світу 2017. Про це повідомила прес-служба Спортивного комітету України. 

Україна була представлена серед категорій юнаки, юніори, дівчата, юніорки, чоловіки, жінки та ветерани. Найяскравішими досягненнями може пишатися юніорська жіноча збірна – серед 18 країн світу наші спортсменки вибороли командне золото, здобувши 14 нагород.

У свою чергу, українська команда дівчат встановила рекорд Європи. П'ятеро наших дівчат вибороли командне срібло та посіли друге загальнокомандне місце серед 19 команд-суперниць.

Серед спортсменів чоловічої юніорської збірної також є рекордсмени континенту та світу. Окрім того, на їх рахунку вісім нагород різного ґатунку. У категорії юнаків змагались представники 22 країн світу. Тут юнацька збірна України стала четвертою в загальнокомандному заліку та завоювала вісім нагород різного ґатунку. Українська чоловіча команда за період змагань здобула три нагороди.

Збірна України з пауерліфтингу виступить у складі великої команди українських спортсменів на Всесвітніх Іграх, які відбудуться 20-30 липня відбудуться у польському Вроцлаві.

Зокрема, участь у цих змаганнях візьмуть 10 представників цього виду спорту: Лариса Соловйова, Олексій Бичков, Сергій Білий, Катерина Клименко, Тетяна Мельник, Андрій Наньєв, Володимир Рисєв, Олексій Рокочий, Дмитро Семененко та Євгенія Тішакова.

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Теги: #збірна України#чемпіонат світу#пауерліфтинг#Всесвітні Ігри-2017