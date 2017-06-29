Українка Катерина Козлова не пройшла кваліфікацію тенісного Вімблдону
16:45, 29 червня 2017Інше
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У трьох партіях українка поступилася суперниці з США.
Катерина Козлова / btu.org.ua
Українська тенісистка Катерина Козлова не зуміла подолати кваліфікацію турніру серії Великого Шолома - Вімблдон.
У другому раунді відбору змагань Козлова поступилася американці Крісті Ен. Матч тривав 2 години 4 хвилини. Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Українка без проблем виграла першу партію з рахунком 6:2, але другий сет завершився тай-брейком, де міцнішими нерви виявилися у американки - 7:6 (7:4).
У третій партії Козлова поступалася з брейком і у підсумку здалася - 3:6.
Відзначимо, що в першому раунді кваліфікації Козлова обіграла іншу американку Грейс Мін.
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