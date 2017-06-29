Тенісистка Світоліна нагороджена орденом "За заслуги" III ступеня

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна нагороджена орденом "За заслуги" III ступеня. Указ напередодні, 28 червня, в день Конституції України підписав президент країни Петро Порошенко, йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Світоліна нагороджено «за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм».

Відзначимо, що нинішній рік є найуспішнішим у кар'єрі Світоліної. Спортсменка займає 5-е місце в світовому рейтингу, а з урахуванням вагітності американки Серени Вільямс буде посіяна в четвірці найсильніших гравців самого престижного тенісного турніру в світі - Вімблдону, який стартує 3 липня.

У нинішньому році Світоліна виграла чотири титули WTA - в Тайбеї, Дубаї, Стамбулі, Римі і стала чвертьфіналісткою Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.