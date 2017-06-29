Німецький тенісист завершив кар'єру після поразки від українця Марченка в кваліфікації Вімблдону

36-річний німецький тенісист Бенджамін Беккер після поразки від українця Іллі Марченка у другому колі кваліфікації Вімблдону заявив про завершення спортивної кар'єри, повідомляє Isport з посиланням на The Telegraph.

"Я знав, що Вімблдон - останній турнір у моїй кар'єрі. Тим не менш, піти після такої поразки буде важко. Я дуже розсерджений", – зазначив Беккер.

Напередодні, Марченко здобув вольову перемогу (3:6, 7:6 (3), 6:4), відігравши по ходу поєдинку три матчболи.

За 12-річну кар'єру Бенджамін Беккер виграв один турнір серії ATP (Хертогенбош-2009) і заробив понад 4 млн доларів. Найкращою позицією в рейтингу для німця став 35-й рядок, який він займав в жовтні 2014 року.