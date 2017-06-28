Жіноча збірна України з волейболу виграла перший матч півфіналу Євроліги

В Івано-Франківську завершився перший півфінальний матч Євроліги з волейболу серед жіночих національних команд, де збірна України обіграла команду Іспанії, повідомляє офіційний сайт Європейської конфедерації волейболу.

Гра завершилася з рахунком 3:1.

Українки впевнено почали матч і за 55 хвилин виграли дві партії - 25:19 і 25:21. У третій партії іспанки зуміли тимчасово переламати хід гри, наслідком чого стала їхня перемога у впертій грі - 24:26. Але, в останній четвертій партії українки знову повернули ініціативу в свої руки і довели гру до логічного кінця - 25:21.

Найрезультативнішим гравцем матчу стала Надія Кодола, на рахунку якої 19 очок (4 брейки).

Таким чином. у повторному матчі в Іспанії, який відбудеться 2 липня, українкам достатньо виграти дві партії. У разі перемоги Іспанії з рахунком 3:0 або 3:1 буде призначений додатковий "золотий сет".

У другому півфіналі, який паралельно проходив в Попраді (Словаччина), збірна Словаччини програла команді Фінляндії - 2:3.