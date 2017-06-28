Стаховський і Марченко виграли матчі другого кола кваліфікації Вімблдону

У Рохемптоні (Великобританія) відбулися матчі другого кола кваліфікації Вімблдонського тенісного турніру, де українці Сергій Стаховський та Ілля Марченко синхронно здобули перемоги, повідомляє офіційний сайт змагань.

Стаховський грав з Роберто Куірозом з Еквадору і зумів вкластися в минимальні два сети. У першій партії українець мав велику перевагу і зумів її виграти з рахунком 6:3, а у другому суперник зберігав інтригу до 5:5, після чого все-таки поступився у двох геймах поспіль, програвши разом з ними і матч - 5:7. Гра тривала 1 годину 15 хвилин.

Читайте такожСтаховський: Кваліфікаційний турнір Уїмблдону в два рази гірший за іншихВ свою чергу, Марченко протистояв Бенджамін Беккер з Німеччини і цей матч вийшов куди більш затяжним і драматичним. Українець програв перший сет і зумів вирівняти гру лише у другій партії. А вигравши сет на тай-брейку, українець зумів переломити хід гри у вирішальній третій партії - 3:6, 7:6, 6:4.. Цікаво, що по ходу другої партії у Бекккера було три матчболи.

Як повідомляв УНІАН, у жіночому кваліфікаційному турнірі також бере участь українка Катерина Козлова, яка напередодні вийшла у друге коло змагань.