Молодіжна збірна України з волейболу здобула свою першу перемогу на чемпіонаті світу серед однолітків (U-21). Успіх прийшов лише в п'ятій грі.

У Чехії, де проходить турнір, українські волейболісти обіграли команду Японії з рахунком 3:1 (25:23, 25:14, 24:26, 25:21). Найрезультативнішими гравцями зустрічі стали українці Олег Плотницький і Андрій Рогожин (по 20 набраних очок), повідомляє офіційний сайт турніру.

Нагадаємо, до цього "синьо-жовті" програли всі три зустрічі на першому етапі ЧС в своїй групі і припинили боротьбу за призові місця. Зараз українська збірна змагається за 9-16 місця на світовому форумі. У групі Н у наших хлопців одна поразка і одна перемога. Завтра наша команда проведе поєдинок зі збірною Марокко.