Світоліна вперше в кар'єрі увійшла у топ-4 посіву турніру Великого Шолома

Відомі імена тенісистів, які потрапили в посів чоловічої та жіночої частини Вімблдону-2017. Про це повідомив офіційний сайт турніру.

Список сіяних чоловічої одиночної частини тенісного турніру очолив чемпіон минулорічного Вімблдону британець Енді Маррей. Першим номером жіночої одиночної сітки стала німкеня Анжеліка Кербер.

Читайте такожСвітоліна пообіцяла зробити все, щоб відновитися до ВімблдонуВперше в історії турнірів Великого Шолома у топ-4 посіву опинилася українська тенісистка Еліна Світоліна. При цьому, зазначимо, що на нещодавньому турнірі в Бірмінгемі Світоліна була травмована, і остаточне рішення про свою участь на Вімблдоні вона повинна прийняти на днях.

Перші 10 сіяних тенісисток Вімблдону-2017:

1. Анжеліка Кербер (Німеччина)

2. Симона Халеп (Румунія)

3. Кароліна Плішкова (Чехія)

4. Еліна Світоліна (УКРАЇНА)

5. Каролін Возняцкі (Данія)

6. Йоханна Конта (Великобританія)

7. Світлана Кузнєцова (Росія)

8. Домініка Цибулкова (Словаччина)

9. Агнешка Радванська (Польща)

10. Венус Вільямс (США)

Перші 10 тенісистів чоловічого посіву:

1. Енді Маррей (Великобританія)

2. Новак Джокович (Сербія)

3. Роджер Федерер (Швейцарія)

4. Рафаель Надаль (Іспанія)

5. Стен Ваврінка (Швейцарія)

6. Мілош Раоніч (Канада)

7. Марін Чіліч (Хорватія)

8. Домінік Тім (Австрія)

9. Кей Нісікорі (Японія)

10. Александр Звєрєв (Німеччина)

Один з чотирьох найпрестижніших тенісниних турнірів Великого Шолома - Вімблдон-2017 - проходитиме с 3-го по 16 липня у Великобританії.