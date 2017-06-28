Український велогонщик Гривко заявлений на участь у Тур де Франс

Український велогонщик Андрій Гривко виступить на найпрестижнішій велобагатоденці світу Тур де Франс.

Гривко увійшов в заявку казахстанської команди "Астана". Про це повідомив офіційний сайт "Астани".

Для 33-річного Гривка майбутній тритижневий марафон по дорогах Франції стане вже десятим у кар'єрі. Українець ніколи не орієнтувався на генеральний залік і лише одного разу фінішував у топ-50. На етапах Тур де Франс Гривко ще не перемагав.

Повністю склад «Астани» на Тур де Франс-2017 виглядає так: Фабіо Ару, Якоб Фульсанг, Даріо Катальдо, Олексій Луценко, Дмитро Груздєв, Міхаель Вальгрен, Бахтіяр Кожатаєв, Андрій Зейц і Андрій Гривко.

На «Великій петлі», як називають найпрестижнішу велогонку світу Тур де Франс, головним обов'язком Гривка стане робота на лідерів команди – італійця Ару і данця Фульсанга. У разі зміни командної тактики українець може отримати згоду на від'їзд у відрив за своєю дебютною особистою перемогою на найпрестижнішій велогонці світу.

Тур де Франс-2017 стартує 1 липня в Дюссельдорфі (Німеччина) і завершиться 23 липня на Єлисейських полях в Парижі. За три тижні учасники французької багатоденки подолають 21 етап (3540 кілометрів). Дні відпочинку – 10 і 17 липня.