Традиційна англійська погода зіграла проти українських тенісистів у вівторок

Всі матчі у чоловічій сітці відбіркового турніру на Вімблдоні, заплановані на вівторок, були скасовані через дощ. Традиційна англійська погода внесла корективи у графік змагань.

Сьогодні свої поєдинки другого кола кваліфікації Вімблдону повинні були провести українці Сергій Стаховський та Ілля Марченко .

Стаховський, який є 11-м сіяним у кваліфікації, повинен зустрітися з суперником з Еквадору Роберто Куірозом.

А Марченко, який посідає 9-е місце за рейтингом серед учасників кваліфікації, чекає на зустріч з німцем Бенджаміном Беккером (не має родинних зв'язків з легендою тенісу Борисом Беккером).

Нагадаємо, одна українська спортсменка сьогодні все ж змогла виступити на Вімблдоні. Катерина Козлова встигла закінчити свій стартовий поєдинок у кваліфікації ще до початку дощу та вийшла у наступне коло.