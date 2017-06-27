Знаменита тенісистка Серена Вільямс на сьомому місяці вагітності сфотографувалася без одягу

Чемпіонку сфотографувала знаменитий фотограф Енні Лейбовіц. Про це повідомляє poradnykzhinky.com.

Нагадаємо, 35-річна тенісистка чекає свою першу дитину із нареченим Алексісом Оганяняном.

Серена Вільямс згадує, що спочатку була шокована новиною про вагітність.

"Я побачила подвійну смужку - і моє серце впало. Як і в буквальному сенсі смужка впала. Боже мій, цього не може бути - я повинна брати участь у турнірах. Як я зіграю на Australian Open? Я планувала перемогу на Вімблдоні у цьому році", - зізналася тенісистка.