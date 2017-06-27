Знаменита тенісистка Серена Вільямс на сьомому місяці вагітності сфотографувалася без одягу
17:39, 27 червня 2017Інше
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Американка також розповіла про свої переживання після новини про свою вагітність.
Серена Вільямс / Sport-xl
Чемпіонку сфотографувала знаменитий фотограф Енні Лейбовіц. Про це повідомляє poradnykzhinky.com.
Нагадаємо, 35-річна тенісистка чекає свою першу дитину із нареченим Алексісом Оганяняном.
Серена Вільямс згадує, що спочатку була шокована новиною про вагітність.
"Я побачила подвійну смужку - і моє серце впало. Як і в буквальному сенсі смужка впала. Боже мій, цього не може бути - я повинна брати участь у турнірах. Як я зіграю на Australian Open? Я планувала перемогу на Вімблдоні у цьому році", - зізналася тенісистка.
Vanity Fair
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