Знаменита тенісистка Серена Вільямс на сьомому місяці вагітності сфотографувалася без одягу

17:39, 27 червня 2017
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Американка також розповіла про свої переживання після новини про свою вагітність.

Серена Вільямс / Sport-xl

Чемпіонку сфотографувала знаменитий фотограф Енні Лейбовіц. Про це повідомляє poradnykzhinky.com.

Нагадаємо, 35-річна тенісистка чекає свою першу дитину із нареченим Алексісом Оганяняном.

Серена Вільямс згадує, що спочатку була шокована новиною про вагітність. 

"Я побачила подвійну смужку - і моє серце впало. Як і в буквальному сенсі смужка впала. Боже мій, цього не може бути - я повинна брати участь у турнірах. Як я зіграю на Australian Open? Я планувала перемогу на Вімблдоні у цьому році", - зізналася тенісистка.  

Vanity Fair

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Теги: #теніс#Серена Вільямс вагітна