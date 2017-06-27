Українець Копишинський став кращим снайпером Євро-2017 з пляжного гандболу

У столиці Хорватії - Загребі - завершився чемпіонат Європи з пляжного гандболу.

Участь у першості континенту взяли 14 команд у чоловічому турнірі та 17 – у жіночому, повідомляє Спортивний комітет України.

Чемпіоном Європи у чоловічому турнірі стала збірна Іспанії, яка у фіналі завдала поразки росіянам. А бронзу вибороли минулорічні чемпіони - збірна Хорватії. Золото жіночого чемпіонату Європи завоювала збірна Норвегії. У фіналі вона переграла Польщу. В поєдинку за бронзу Іспанія подужала Данію.

Чоловіча збірна під орудою Олега Сича виграла перший груповий турнір, зокрема завдала поразки чемпіону світу Хорватії. На другому груповому етапі українці посіли друге місце і вийшли до чвертьфіналу, де в напруженій боротьбі зазнали поразки від збірної Росії, а в матчі за 5-6 місця програли Швеції.

Кращий індивідуальний показник серед усіх гравців чемпіонату Європи - у спортсмена збірної України. Ігор Копишинський набрав 181 очко та став найкращим снайпером чемпіонату. Його партнер по команді Олександр Полторацький посів 6-те місце серед найкращих бомбардирів (130 очок).

У складі чоловічої збірної грали: Олександр Полторацький, Ігор Копишинський, Леонід Михайлютенко, Богдан Оліферчук, Віталій Горовий, Микола Кривошей, Денис Науменко, Юрій Шамрило, Микола Шніт, Ростислав Поліщук. Головний тренер – Олег Сич.

Жіноча збірна України стартувала з поразки від Норвегії, але надалі здобула три перемоги поспіль – над Польщею, Швецією та Францією. Але другий груповий турнір збірна завершила поразками від Іспанії та Росії.

Жіноча збірна України: Валерія Кирилова, Катерина Чумак, Ольга Лаюк, Ірина Глібко, Альона Сорокіна, Юлія Андрійчук, Леся Смолінг, Валерія Зоря, Ірина Яблонська-Бобаль, Олександра Кребс. Головний тренер - Валентин Вакула.

За загальним заліком чоловіча збірна посіла 6-те місце, а жіноча – 12-те.