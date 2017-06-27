Українка Козлова виграла стартовий матч кваліфікації Вімблдону

У Рохемптоне (Великобританія) завершився стартовий матч кваліфікації Вімблдонського турніру, де українка Катерина Козлова обіграла Грейс Мін з США, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра завершилася з рахунком 6:2, 6:3.

Читайте такожСтаховський: Кваліфікаційний турнір Уїмблдону в два рази гірший за іншихМатч тривав 1 годину 19 хвилин і протягом більшої частини цього часу проходив при повній перевазі українки. Наша спортсменка вже на старті матчу виграла п'ять геймів поспіль - 5:0. Після цього Козлова розслабилася і програла два гейми, але у 8-му довела до логічного завершення стартову партію.

У другому сеті гра була більш-менш рівна до рахунку 3:3. У сьомому геймі українка зробив брей і більше не програла жодного гейму - 6:3.

Як повідомляв УНІАН, напередодні свої стартові матчі кваліфікації виграли Сергій Стаховський та Ілля Марченко. Сьогодні ввечері гравці проведуть матчі другого кола.

Вімблдон-2017 пройде з 3 по 16 липня.