Українець з інвалідністю намагається встановити унікальний рекорд з триатлону (відео)

За 35 годин без сну та перерви рекордсмен має подолати вплав 4 кілометри, проїхати на хендбайку 182 та ще понад 42 - пробігти. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Усе це за допомогою надзусиль організму, чоловік прикутий до інвалідного візка, в Іваненка працюють лише біцепс та кисті рук.

Він прикутий до візка із 16 років - після невдалого стрибка у воду хлопець травмував хребет.

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О четвертій годині ранку спортсмена занурили у воду, під час події присутні представники книги рекордів України. Перший етап - 4 км вплав, які він здолав за 2 години 15 хвилин.

Потім спортсмен пересів на хендбайк для подолання велозаїзду на 182 км.

Повернеться до столиці Олег Іваненко для проходження третього етапу має вже завтра. На Олімпійському стадіоні він має пробігти понад 100 кіл - це 42 км і фінішувати на Хрещатику. Цей етап може виявитись для сортсмена найтяжчим, адже після травми у нього виникли проблеми із терморегуляцією, а на завтра синоптики обіцяють спеку.