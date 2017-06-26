Стаховський і Марченко вийшли у друге коло кваліфікації Вімблдону
18:39, 26 червня 2017Інше
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Українські тенісисти з перемог почали свої виступи на найпрестижнішому тенісному турнірі в світі.
Стаховський з перемоги стартував на Вімблдоні / sportonline.ua
Українські тенісисти Сергій Стаховський та Ілля Марченко з перемог почали свої виступи у кваліфікаційному турнірі Вімблдону-2017, повідомляє офіційний сайт змагань.
Стаховський обіграв француза Кенні де Шеппера.
Гра завершилася з рахунком 6:3, 6:4. Матч тривав 1 годину 1 хвилину.
У наступному колі суперником українця стане Роберто Куіроз.
У свою чергу, Ілля Марченко взяв верх над сербом Філіпом Крайіновичем.
Поєдинок, який тривав півтора години, у впертій боротьбі завершився перемогою українця з рахунком 7:6 (4), 7:5.
У наступному раунді кваліфікації Марченко зіграє з німцем Бенджаміном Беккером.
Найпрестижніший у тенісному світі Вімблдонський турнір в цьому році пройде з 3 по 16 липня.
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