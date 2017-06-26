Жіноча збірна України з шахів програла Росії і втратила шанси на медалі ЧС

У Ханти-Мансійську (Росія) завершився чемпіонат світу з шахів, де жіноча збірна України в останньому турі програла команді Росії і втратила шанси на нагороди першості, повідомляє офіційний сайт змагань.

У матчі лідерів ЧС в останньому турі змагань українки програли з рахунком 1:3.

Інна Гапоненко поступилася Валентині Гуніной, а Наталя Букса - програла Ользі Гирі.У свою чергу, Ганна Ушеніна зіграла внічию з Олександрою Костенюк, а Наталія Жукова - з Катериною Лагно.

Переможцем чемпіонату світу стала збірна Росії. А з урахуванням перемог збірних Китаю, Грузії та Індії в параллельних матчах останнього туру, збірна України, яка ще напередодні йшла на 2-му місці, відкотилася в підсумковій таблиці на 5-е місце - 12 командних та 19,5 особистих очок.

У чоловічому турнірі в останньому турі збірна України в гострому поєдинку обіграла команду Єгипту - 2,5:1,5 очка.

На першій дошці Антон Коробов і Хешам Абдельрахман зіграли внічию, на другий - Олександр Арещенко поступився Фавзі Адаму, а на третій і четвертій, відповідно, Олександр Моїсеєнко обіграв Мохеба Амеіра і Мартін Кравців був сильнішим Абдельнаббі Імеда.

У підсумковій турнірній таблиці наша команда розташувалася на 6-му місці - 8 командних очок і 17,5 особистих.

Трійку призерів склали Китай - 16 (24,5), Росія - 15 (25) і Польща - 12 (20,5).

Командний чемпіонат світу з шахів проходив у Росії з 17 по 26 червня.