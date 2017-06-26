Коростильов та збірна України зробили золотий дубль на чемпіонаті світу зі стрільби серед юніорів

У Німеччині триває юніорський чемпіонат світу зі стрільби, де у швидкісній стрільбі з пневматичного пістолета з 25 метрів перемогу здобув Павло Коростильов й команда України в цілому, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортсмен поділив 1-е місце з представником КНДР Жи Он Жангом.

Обидва переможці набрали по 20 балів.

18 балів на рахунку Жипенг Ченга з Китаю, у якого бронзова медаль турніру.

Ще один представник України в цьому виді програми Максим Городинець посів останнє 6-е місце серед фіналістів - 9 балів.

В командному турнірі на рахунку збірної України 1722 очки й одноосібне 1-е місце. У збірної Китаю - 1721, Індії - 1711 балів.

Як повідомляв УНІАН, раніше на цьому турнірі Коростильов виграв особисті срібло і бронзу. Таким чином, в його особистій скарбничці вже є нагороди ЧС всіх достоїнств.

Всього, на рахунку збірної України 2 золота, 2 срібла і бронза - 5 нагород. У командній першості українці йдуть на 3-му місці, поступаючись лише збірним Китаю та Росії.