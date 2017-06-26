Українець Коростильов виграв дві медалі юніорського чемпіонату світу зі стрільби

12:15, 26 червня 2017
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Ще одну медаль завоювала наша команда дівчат.

На рахунку Коростильова (ліворуч) вже дві медалі світової першості / issf-sports.org

У Німеччині проходить чемпіонат світу зі стрільби серед юніорів, де на рахунку збірної України вже три нагороди, повідомляє офіційний сайт змагань.

У стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів у фіналі українець показав результат 239,9 бала, лише трохи відставши від чемпіона світу Чое із Кореї - 241,1. А у стрільбі зі стандартного пістолета з 25 метрів Коростильов з результатом 570 балів зайняв 3-е місце.

Крім того, командне срібло також виграли дівчата Вікторія Сухорукова, Анна Ільїна та Владислава Коваль.

Чемпіонат світу проходить з 24 по 28 червня.

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Теги: #Німеччина#стрільба#збірна України#чемпіонат світу