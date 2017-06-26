Українець Коростильов виграв дві медалі юніорського чемпіонату світу зі стрільби

У Німеччині проходить чемпіонат світу зі стрільби серед юніорів, де на рахунку збірної України вже три нагороди, повідомляє офіційний сайт змагань.

У стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів у фіналі українець показав результат 239,9 бала, лише трохи відставши від чемпіона світу Чое із Кореї - 241,1. А у стрільбі зі стандартного пістолета з 25 метрів Коростильов з результатом 570 балів зайняв 3-е місце.

Крім того, командне срібло також виграли дівчата Вікторія Сухорукова, Анна Ільїна та Владислава Коваль.

Чемпіонат світу проходить з 24 по 28 червня.