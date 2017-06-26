Світоліна залишилася 5-ю ракеткою світу у новому рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала в понеділок новий рейтинг найсильніших тенісисток світу, де українка Еліна Світоліна зберегла 5-е місце, повідомляє офіційний сайт WTA.

На рахунку українки 4765 балів.

Вона всього на 45 балів відстає від американки Серени Вільямс (4810).

Трійку найсильніших гравців світу як і раніше складають Анжелік Кербер (Німеччина, 6965), Сімона Халеп (Румунія, 6850) і Кароліна Плишкова (Чехія, 6386).

Разом з тим, на 6-у позицію піднялася датчанка Каролін Возняцкі, яка обійшла Йоханну Конту (Великобританія), Світлану Кузнєцову (Росія) і Домініку Цибулкову (Словаччина), яка опустилася відразу на три позиції.

Десятку найсильніших як і раніше замикає Агнешка Радванська (Польща).

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні Світоліна виступала на турнірі в Бірмінгемі (Англія), де несподівано поступилася в матчі другого кола Камілі Джорджі з Італії.

Пізніше з'ясувалося що в українки проблеми з ахіллом, але вона пообіцяла докласти всі зусилля до того, щоб повернутися до ладу до початку турніру в Вімблдоні.