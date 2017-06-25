Віталій Буц став чемпіоном України з велоспорту в груповій гонці

В Буковелі груповою гонкою у чоловіків завершився чемпіонат України з велоспорту, де перемогу здобули Віталій Буц і команда Kolss, повідомили УНІАН у прес-службі Федерації велоспорту України.

Kloss вже на першому колі порвав групу в друзки. Лідерство захопили чинний чемпіон Олександр Поливода, а також Братащук Андрій і Олександр Превар. На другому колі до них приєднався і Віталій Буц, а в середині гонки трохи відстав Превар. Вже тоді стало очевидно, що саме трійка Буц-Братащук-Полівода і розіграє медалі. Питання було лише в тому, хто саме?

Сенсації не сталося – трійка фінішувала разом, а Віталій Буц без боротьби узяв своє друге чемпіонське звання (вперше він виграв чемпіонат України в 2014 році). Четвертим став також гонщик київської команди Андрій Василюк. А ось п'ятим досить несподівано фінішував юніор Анатолій Будяк. У своїй віковій категорії кілька днів тому він став другим, але зараз він був однозначно найсильнішим з усіх андерів - чудове досягнення для молодого гонщика.

Чемпіон України Віталій Буц розповів про хід гонки: «Траса дуже складна. В цьому році їхали на один круг менше, і я вважаю, що це правильно. 9 кіл по 18 кілометрів - цього більш, ніж достатньо, щоб визначити найсильнішого. Хлопці спочатку поїхали, але я швидко їх нахдогнав, а далі вже працювали разом. Спочатку не було якоїсь домовленості, хто повинен виграти. Визначали вже в кінці, по ходу дистанції. Хто був краще готовий на даний момент, тому і вирішили віддати перемогу».

Прокоментував результат і президент Kolss Микола Скоренко: «цього разу ми вирішили нічого не чекати, і відразу поїхали на максимум щоб подивитися, на що здібні суперники. Суперники відповісти не зуміли. Кажуть, що я заздалегідь визначаю чемпіона. Але це не зовсім так. Хлопці самі по ходу гонки розуміють, хто в даний момент почуває себе краще. Єдине моє побажання – щоб майка чемпіона України була на плечах, дійсно, найсильнішого гонщика країни. Адже чемпіону доведеться возити її протягом року і демонструвати на різних міжнародних змаганнях. Це велика відповідальність і хотілося б, щоб чемпіон представляв Україну гідно».

Результати групової гонки у чоловіків:

1. Віталій Буц (Київ, Kolss) – 5:37:49

2. Братащук Андрій (Київ, Kolss) +0:00

3. Олександр Поливода (МІХ-I, Kolss) +0:00