Жіноча збірна України з шахів програла Грузії, чоловіча - виграла у США на ЧС

У Ханти-Мансійську (Росія) завершився 8-й тур командного чемпіонату світу з шахів, де жіноча збірна України поступилася команді Грузії, а чоловіча - обіграла США, повідомляє офіційний сайт змагань.

У матчі чоловічої команди вирішальною виявилася партія на третій дошці, де Олександр Моїсеєнко чорними фігурами обіграв Варужана Акопяна. Партії Руслан Пономарьов - Семюель Шенкленд, Олександр Арещенко (Україна) - Олександр Оніщук, Мартин Краців - Рей Робсон завершилися внічию.

Таким чином, матч завершився з рахунком 2,5:1,5 очка.

В турнірній таблиці, за тур до кінця змагань у збірної України дуже скромне 7-е місце - 6 командних і 15 особистих очок.

У свою чергу, жіноча команда в найважливішому матчі проти шахісток Грузії програла з рахунком 1,5:2,5 очки.

На четвертій дошці Ніно Бациашвили обіграла Юлію Осьмак. Інші три партії завершилися внічию - Ганна Ушеніна проти Нани Дзагнидзе, Наталія Жукова проти Лели Джавахішвілі та Інна Гапоненко проти Білі Хотенашвили.

Таким чином, за тур до закінчення змагань збірна України відстає від головних суперниць з Росії на 2 командних бали (14 проти 12) і на 4 особистих (22,5 проти 18,5). В останньому турі Росія та України зіграють в очному протистоянні. Для загальної перемоги нашої комнаді потрібно вигравати з рахунком 4:0.